“Mul isiklikult on väga hea tunne, et sain selle laulu tehtud ja kaelast ära. See saatis mind neli aastat ja pidevalt tiksus kuklas, et ma ei pääse ja pean selle ära tegema. Nüüd sai tehtud, huh,” õhkab raadiohääl Alari Kivisaar, kes lubas neli aastat tagasi, et annab välja loo, kus ise laulab. Nüüd on see väljas.

Täna tähistas armastatud telenägu ja raadiohääl Alari Kivisaar oma 50. sünnipäeva. Vähe sellest, et turjale kukkus pool sajandit, täitis Kivisaar ka oma ammuse lubaduse – anda välja lugu. Alguse sai see lubadus pea neli aastat tagasi, kui Kivisaar, Maris Järva ja Rauno Märks rääkisid hommikuprogrammis, kuidas sotsiaalvõrgustikus Facebook on populaarseks läinud komme lubada, et kui mingi pilt saab teatud arvu like’sid ehk meeldimisi, siis teeb pildi omanik midagi enneolematut. Kivisaar ütles, et ta tahaks ka trendiga kaasa minna ja nii hakati mõtlema, mida Kivisaar lubada võiks.