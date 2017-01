Donald Trump väitis Saksa ja Suurbritannia ajalehtedele antud intervjuus, et NATO on iganenud organisatsioon. Saksa välisministri Frank-Walter Steinmeieri sõnul teeb see liitlastele suurt muret, vahendas BBC.

Ühtlasi räägib Trumpi väljaöeldu vastu sellele, mida on kinnitanud uus USA kaitseminister James Mattis, kes peab NATOt väga oluliseks.

Trump andis intervjuu Briti ajalehele Times ja sakslaste Bildile ning kinnitas seal, et NATO kui organisatsioon on minevikuigand, kuna sellest pole terroristide pidurdamisel kasu olnud.

Donald Trump (MIKE SEGAR)

Brüsselis viibinud Saksa välisminister Steinmeier ütles pressikonverentsil, et Trumpi väljaütlemised teevad talle muret. Steinmeier kinnitas, et rääkis ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, keda Trumpi intervjuu samuti häiris.

Frank-Walter Steinmeier (ODD ANDERSEN)

Vene valitsuse esindajate sõnul nõustub Kreml Trumpi väitega ja eriti selles osas, mis puudutab NATOt kui ajale jalgu jäänud organisatsiooni, teatas Interfax.