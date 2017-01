Keskerakondlasest riigikogulane Siret Kotka saab sel suvel tanu alla, sest tema kallim, rahvasaadikust maaettevõtja ja Konju kitsefarmi omanik Martin Repinski tegi naisele pooleteise kuu eest abieluettepaneku.

Alles möödunud nädalavahetusel käisid Siret ja Martin koos naaberriigis suusatamas. Nagu Facebooki pandud fotodelt näha, siis naudib paar ühiseid vabu hetki teineteise ja pere seltsis.

Taolised postitused ei jää kindlasti viimaseks, sest suvel plaanib paarike astuda julge sammu edasi ja abielluda.

Martin Repinski rääkis Õhtulehele, et tegi abieluettepaneku pooleteise kuu eest.

Kas mehe ettepanek kaunile kaaslannale tuli ootamatult?

Martin Repinski usub, et Siret ei osanud sel hetkel oodata, et mees ta kätt palub.

Mehe sõnul oli ettepanek pigem lihtne ja siiras kuid ootamatu.

Kus ja kuidas ettepaneku tegemine täpselt aset leidis – seda ei taha Repinski avalikkusega jagada.

Kuid üht ta kinnitab, et Siret sai sõrme mehe enda poolt valitud kihlasõrmuse.

"Sõrmust valida ei olnud keeruline,“ kinnitab Martin ja lisab: "Ma lihtsalt vaatasin ja tavaliselt on üks mingi asi, mis mulle meeldib. Usaldasin sisetunnet ja ostsingi selle."

Kui mõni mees poliitiku ja maamehe ettepanekust inspiratsiooni sai ja ka ise kaasale sõrmust ostma kiirustab, siis on Martinil meestele midagi lohutavat lisada.Tema sõnul on tänapäeval sõrmuse valimine eriti lihtsaks muutunud tänu sellele, et kui kallima sõrme sobiva sõrmuse suurust täpselt ei tea, siis saab selle hiljem parajaks lasta teha.

Tundsin ammu, et see on õige inimene

Otsus Siret ära kosida ei tulnud Martini jaoks raskelt, kuid tegu on siiski erilise tunde ja läbimõeldud teoga.

"Mina abiellun esimest korda elus ja ma tegelikult tundsin suhteliselt ammu, et see on õige inimene,“ avaldab Martin mõtteid Siretist ja nende teekonnast pulmadeni.

Martin mõtles abieluettepanekust juba pool aastat enne tegudeni jõudmist.

"Ei olnud ühtegi hetke, mil ma oleks mõelnud, et see on vale otsus. Kindel otsus oli,“ kinnitab ta uhkelt.

Kahtlejatele soovitabki ta heita pilgu enda sisse ja lähtuda tunnetest ning südamesoovist.

Martin Repinski tunnistas Õhtulehele, et isiklikult eelistaks ta privaatset ja väikest pulma kõige lähedasemate seltsis. Mehe sõnul oleks see ka ta tulevase kaasa südamesoov. Kuid kahjuks ei ole see vaid paari otsustada.

"Kuna me oleme avaliku elu tegelased, siis paljud inimesed solvuvad, kui me neid ei kutsu. Osad inimesed on juba ligi aasta rääkinud, et soovivad meie pulma tulla. Seetõttu otsustasime, et teeme sellise pulma, kuhu on võimalik palju inimesi kutsuda. Neid, keda peaksime kutsuma,“ selgitab Martin.

Siiski lubab mees, et pulmad ei saa olema priiskavad vaid pigem tagasihoidlikud ja lihtsad.

Ühes on aga mees veendunud, et pulmad peetakse kirikliku laulatusega. Martin on juba ristitud ja leeris käinud, kuid Siret peab selle tee veel enne suve läbi tegema.

Kunas Siret ja Martin abielusõrmuseid kandma hakkavad ja teineteisele altari ees jah-sõna ütlevad, seda Martin praegu veel avaldada ei soovi.

"Eks me otsustame lähiajal ära. Tahame, et kõik teaksid,“ lubab ta.

Palju õnne kihlujatele ka Õhtulehe poolt!