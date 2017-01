Austraalias elav ema postitas video sellest, kuidas ta 2-aastane põnn suudab end sekunditega värvast läbi aidata ja vajadusel põgeneda.

38-aastane Wendy Atkinson tahab meenutada kõigile lapsevanematele, et nende järglased on arvatust palju osavamad ja targemad, mistõttu ei tasuks alati jääda lootma piiretele, aedadele ja isegi värvatele, vahendab The Sun.

Nelja lapse ema tehtud videost on näha, kuidas mudilasel kulub kõigest 21 sekundit, et ronida mööda värvavat üles ja see avada. Järgmine hetk võiks ta üksi juba tänaval patseerida ja ohus olla.

Tasub kodus kõike lapse pilguga kontrollida - kas on ikka nii ohtutu, kui arvasite?

