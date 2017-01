Maailma vanim loomakaitseselts - 1824. aastal Londonis asutatud Loomadevastase Julmuse Ennetamise Selts (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA) on hädas, kuna britid ei tee enam vahet elusatel ja mänguloomadel, vahendas BBC.

Detsembris kutsus murelik majaomanik loomakaitse välja, kuna arvas, et tema pööningul on madu. See osutus mänguasjaks.

RSPCA teatel on neid kohale kutsutud ka mängukilpkonna ja plastmassist krokodilli pärast. Üks majaomanik oli mures, kuna nägi mitu päeva liikumatuna istunud öökulli. Kohale sõitnud inspektorid avastasid, et see oli plastmassist.

Üks murelik kodanik oli veendunud, et tema maja ülakorrusel on hädasolev lind, kes karjub. RSPCA töötajad leidsid ainult tühjeneva patareiga suitsuanduri. Nüüd paluvad nad inimestel veenduda, et tegu oleks tõesti ringi uitava eksootilise lemmiku või hädasoleva loomaga ja alles siis loomakaitsele helistada.

RSPCA pressiesindaja Dermot Murphy kinnitas, et enamasti on inimesed tõeliselt mures ja soovivad ainult head. Samas on loomakaitseorganisatsioonil nii vähe töötajaid, et sel ajal, kui üks meeskond on plastöökulli või suitsuanduri pärast välja sõitnud, võib mõni tõeliselt hädas loom abita jääda.