Hetkel on teada, et ema peatus, et autost saaks väljuda 7-aastase poisi vanaisa, kes kiirustas rongijaama.

Laps jooksis ja jahtis ema autot ligi tunni, kuid ei suutnud sõidukiga liiklevat ema tabada.

Naise sõnul oli ta märganud terve selle aja, kuidas teised sõidukid oma tuledega vilgutavad, kuid arvas, et see on märguanne talle, et ta kiiremini sõidaks. Tegelikult andsid teised liiklejad märku, et autode vahel jookseb ringi laps.