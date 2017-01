Sa armastad oma partnerit ja teie suhe näib tugev, kuid ka teil tuleb paratamatult ette aegu, mil kõik on kuidagi segane ja ebakindel. Kuigi kõik üritavad elus rutiinist põgeneda, siis tegelikult on just rutiin see, mis võib su suhte päästa ja veelgi õnnelikumaks muuta, vahendab womenshealthmag.com. Oluline on leida aega teineteise jaoks ja koostegemiseks. Kuidas?

Õnnelikud paariv on loonud omale kindla rutiini, mida järgivad, et neil see aeg oleks. Nädalas korra-paari jätavad nad stressi ja muremõtted, et tegeleda oma suhtega.

Kuidas oma ellu neid rutiinseid, kuid õnnelikke hetki tuua? 3 nippi sinu ellu: 1. Mõtle väikselt Ära muuda seda, mida juba teed, vaid leia viis, kuidas teha seda koos kaaslasega. Ärgake koos ja joog koos esimene tassike kohvi või minge kasvõi jalutama. Leidke aega teineteisega 15 minutit voodis lobiseda. Iga pisemgi rituaal kallimaga - see toob teie suhtesse uue värskuse ja mõnusalt hella tunde! 2. Aeg seksida Ei kõla ehk eriti romantiliselt, kuid alati ei toimi suhtes spontaane seks. Mis on parem - kas üldse mitte seksida või sekida planeeritult? Tehke graafik või valige välja õhtud/hommikud, mil te ühiselt võtate selle aja, et teineteisega linade vahel hullata. 3. Tülitsemine on normaalne