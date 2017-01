Tõenäoliselt ei kipu naised väga muretsema intiimpiirkonnas asuva naha pärast, kuigi näonahk saab igapäevaselt poputavaid kreeme ja tähelepanu toova meigi. Ometigi tunnevad seksi ajal kõik naised, et seal all on pööraselt tundlik nahk...

Kuigi enamasti on intiimpiirkonnas olev nahk tundlik seksi ajal ja seda eelkõige positiivses mõttes, siis tegelikult võib just seksist põhjustatuna anda meie nahk seal tsoonis tunda ka hiljem, vahendab womenshealthmag.com.

Ja seda veel eriti valusalt! Kahjuks võib seal pehmendavast kreemist ja vinne peitvast meigist väheseks jääda...