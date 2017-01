Väidetavalt muutub 30ndates naiste välimuses nii mõndagi ja sellega seoses loobuvad paljud sellesse vanusesse jõudnud naised ühtede teatud asjade kandmisest.

Mis puutub täiskasvanuks saamisesse, siis väidetavalt juhtub see naistega just 30-aastaseks saades, mistõttu tehakse siis oma välimuses ja riietuses väga palju muudatusi, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Väidetavalt loobutakse siis nii mõnestki varem garderoobis aukohal olnud rõivast ja aksessuaarist. Näiteks kirjutab portaal, et paljud naised loobuvad selles vanuses moeehte kandmisest ja ka nende ostmisest, sest eelistatakse kvaliteetehteid.

Miks nii? Kvaliteetehted lihtsalt on täiskasvanulikumad ning usutakse, et moeehete kandmisega jäetakse endast lapsik mulje.