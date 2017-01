Viimased uurimused näitavad, et vanemad, kes arvavad, et nende lapsed on ülekaalulised - nad ise vallandavad selle, et laps võtabki tulevikus kaalus juurde.

Kui vanem peab oma 4-5aastast järglast turskeks, siis võrreldes nende lastega, kelle vanemad peavad oma järglasi normaalkaalus olevaks, lisanduvad turskeks peetud lapsele palju suurema tõenäosusega järgnevatel aastatel lisakilod, vahendab Health.com.

See võib tunduda kummaline, aga teadlased kinnitavad, et need lapsed näevad ja suhtuvad oma kehasse negatiivselt.

Tõenäoliselt üritavad turskeks peetud lapsed isegi proovida kilodest vabaneda, kuid võtavad selle asemel hoopis enam juurde.

Me elame endiselt maailmas, mis väärtustab kõhnust ja häbistab ülekaalulisust. Keegi ei hoolis sellega kaasnevast stressist ja jäljest, mille see jätab inimese vaimsele tervisele.

Tehtud uurimuses osales 2823 pere Austraaliast, 5886 pere Iirimaalt. Mõõdeti 4-5aastaste laste pikkust ja kaalu, misjärel lasti vanematel kirjeldada, kas laps on normaalkaalus, alakaalus või ülekaalus.

Lapsi küsitleti ja mõõdeti taas vanuses 12-13. Tulemused näitasid, et need lapsed, kelle vanemad oli pidanud neid ülekaalulisteks - nad olid kõige enam kaalus kosunud. Paljud olid mures ja tundsid end oma kehas ebamugavalt.

Mida peaksid tegema vanemad, kes muretsevad oma lapse kehakaalu pärast?

Vastus on, et keskenduda tuleks positiivsele. Lastele peaks pakkuma tervislikku toitu ja võimalust regulaarselt tegeleda spordiga.

Teadlased kinnitavad, et kõige olulisem on õpetada lastele vajalikke oskusi, kuidas elada tervislikult, mitte kommenteerida nende kaalu.