Täna hommikul jõudis lõpuks kätte aeg, kui nägi ilmavalgust Alari Kivisaare hitt "Aeg ei hooli".

Kivisaar viskas seitse päeva vähem kui neli aastat tagasi õhku lubaduse, et kui Sky Plusi pilt saab Facebookis 100 000 like'i, siis annab ta välja loo. Meeldimised on ammu koos, kuid hitt ilmus alles nüüd. See on tehtud koostöös artistiga, kes kannab nime Crius, sõnad on Alari enda sulest.