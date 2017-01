Sel nädalal USA presidendi ametisse astuv Donald Trump nimetas Briti ja Saksa meediale antud intervjuus, et Merkel tegi enam kui miljonit pagulast riiki lubades katastroofilise vea, vahendasid Guardian ja BBC.

Trumpi sõnul on Merkel Euroopa kõige tähtsam riigijuht, kes paraku muudab kogu liidu ebastabiilseks. Surve pagulasi vastu võtta võis Trumpi arvates kaudselt olla ka Brexiti hääletustulemuse taga.

Trump nimetas oma peamisteks välispoliitilisteks eesmärkideks saavutada USAle paremad kaubandustingimused. Samuti on oluline, et piirid peaksid. Trumpi sõnul on võimalik, et eurooplaste viisavabadust USAga hakatakse piirama.

Ajalehe Times tarbeks küsitles Trumpi Briti parlamendisaadik Michael Cove, kes juhtis brittide euroliidust lahkumise kampaaniat. Samuti vastas Trump ka Saksa ajalehe Bild küsimustele.