Neli aastat tagasi lubas armastatud saatejuht Alari Kivisaar raadio eetris, et ilmutab peagi loo, mis kogub 100 000 like'i. Nüüd on lugu ilmunud, kuid Sky Plusi hommikuprogrammi arhiivi üle kuulates selgus, et algse idee pakkus välja hoopis raadiokuulaja!

"Ma ei mäletanudki, et idee ei tulnud meilt vaid hoopis ühelt raadiokuulajalt," imestas ka Kivisaar ise täna hommikul ja mõtiskles, et peaks selle tegelase üles otsima.

Aitame Kivisaart idee autori otsinguil! Ehk tead sina, kes oli see salapärane raadiokuulaja, kes neli aastat tagasi mõttele tuli ja selle välja pakkus? Kui tead, siis anna meile teada aadressil online@ohtuleht.ee!