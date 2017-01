Järgmise aasta septembris peaks valmis saama Eesti esimene digitaalne keskkooli õppekursuste kogu. Ja nagu rõhutab haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka, on see hoopis teine asi kui lihtsalt PDF-iks skannitud õpik.

„E-kursus on midagi muud kui ainult tekstikogum. Tekst ja selle mõistmine on muidugi oluline, kuid see on ainult üks kiht õppest – kindlasti ootame kursustest ka videoid ja imitatsioone. Meie nõue on, et kui materjali edasi andmiseks on valitud meedium, olgu see siis tekst, video või imitatsioon, ei tohi see olla juhuslik, vaid peab lähtuma eesmärgist, sellest, milliseid pädevusi tahetakse arendada,” lausus Rikka.

