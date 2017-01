Eile kell 22.57 helistati häirekeskusesse ja teatati tulekahjust Järvamaal Koigis, kus koolimaja ja lasteaia vahel põles palkidest bussiootepaviljon. Esimesena sündmuskohale jõudnud Sõrandu vabatahtlikele päästjatele saabudes põles ehitis lahtise leegiga.

Hoolimata kohe alanud kustutustöödest, jäid lõpuks püsti vaid üksikud palgid, suurem osa ootepaviljonist hävis. Selge on see, et kuna paviljonis elektrit sees ei olnud, on tõenäoliselt tegemist kellegi pahatahtliku süütamisega, mis võttis inimestelt võimaluse vihma, tuule ja lume eest varjul olles bussi oodata.



Noores mehed, kes tulekahju avastasid, leidsid lähedalt ka põleva rehvi ja ühe plastikust autodetaili, mille kustutamisega said nad ise hakkama. Pärast seda, kui sündmuskohal töötanud Paide päästad ja Sõrandu vabatahtlikud olid oma töö lõpetanud, hakkasid politseinikud koguma jälgi ja tõendeid võimaliku süütaja tabamiseks.



Kuna oli tuulevaikne õhtu, ei ohustanud leekides bussiootepaviljon lähedal asuvat lasteaeda ega mõisahoonet.