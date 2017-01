Reedel kella 18.30 ajal põrkasid Harjumaal Lagedi–Aruküla–Peningi maanteel Kalesi bussipeatuse juures kokku kolm autot, mille tagajärjel sai neli inimest raskelt vigastada. Esialgsetel andmetel kaldus Audi A4, mida juhtis alkoholijoobes Kalvi (69), vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastutuleva Peugeot 607ga, mida juhtis 30aastane mees ja Toyota Hiluxiga, mida juhtis 55aastane mees. Toyotas viibinud kaassõitjad, 33aastane ja 24aastane mees koos juhiga ning Peugeot’ juht toimetati haiglasse. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuiki sõnul on kaks inimest veel haiglas üliraskes seisus, üks lasti laupäeval koju ja neljas kannatanu on kergemate vigastustega veel endiselt haiglas. Toyotas olnud Karli (33) pääses õnnetusest kergemate vigastustega. "Mul on hüppeliigesevenitus, parempoolsete roiete ja puusapõrutus. Haiglast sain samal õhtul välja, öösel kell pool kaks," räägib ta.

Kuidas on teiste autos viibinud meeste seisund, ei oska Karli päris täpselt öelda. "Kõrvalistujal oli operatsioon sama päeva õhtul, kui mina välja sain. Tema on praegu intensiivis. Temal on juba täitsa enam-vähem. Lihtsalt jälgivad teda. Aga autojuhil on natukene raskem seis. Minu teadmiste järgi on ta praegu koomasse viidud, sest tal olid suuremad vigastused," räägib ta.

"Kuidas Peugeot’ roolis olnud autojuhiga on, seda ma ei tea. Nii palju tean, et kui ta ära viidi, siis ta oli teadvusetu."

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Rainer Amuri sõnul on vahi alla võetud mehel 2015. aastast kehtiv karistus purjuspäi auto juhtimise eest ning ka pärast nüüdset liiklusõnnetust tuvastati tal kriminaalne joove. Alustatud on kriminaalmenetlust. "Arvestades, et mees pole oma varasemast eksimusest järeldusi teinud ega mõistnud, millist ohtu kujutab kaasliiklejatele tema käitumine ja istus taas purjus peaga autorooli ning põhjustas raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse, pidas prokuratuur vajalikuks taotleda Kalvi vahistamist," selgitas Amur.