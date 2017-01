Tartus küsiti naabritelt täpselt samasuguste akende eest täiesti erinevat hinda. Aknamüüja selgitab: iga leping on erinev.

"Minu kõrvalmajas elavalt pensioniealiselt naiselt küsiti täpselt samasuguste akende eest üle kahesaja euro rohkem. Sooduskampaania kehtis aga ka siis, kui tema aknad ostis," räägib Tartus elav Sirje, kes usub, et aknafirma küsib klientidelt raha näo järgi.

Tartus Uuel tänaval elava Milvi silmad läksid särama, kui ta augusti viimastel päevadel luges lehereklaamist, et kohalik edasimüüja pakub aknaid tavapärasest kuni 65 protsenti odavamalt. Kuna naine oli varem teinud aknamüüjatele juba mitu hinnapäringut, sai ta kohe aru, et see on hea tehing. Naise arvamus muutus aga, kui tema naabrinaisele pakuti täpselt samasuguseid aknaid üle 200 euro odavamalt.

Sirje tõdeb, et küllap elanukski naabrinaine õndsa teadmisega, et tehing sai tehtud hea, kui ta poleks juhtumisi poes pealt kuulnud üht kõnet.