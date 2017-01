Annely ütleb, et sõitis autasu vastuvõtmiseks ekstra oma kodulinnast Viinist kohale. Ordeniga, mille metsosopran sai pidulikult rinda laupäeval Keila-Joa lossis ja mille on disaininud Peterburi juveliir Aleksander Tenzo, otsustas teda tänada Barclay de Tolly sõprade klubi.

"Klubi on võtnud oma eesmärgiks tutvustada ja tunnustada Eestist pärit inimesi, kes on maailmale jätnud oma jälje. Eelkõige uuritakse mineviku suurkujusid, kuid suund on võetud ka tulevikku – näha ja tunnustada neid, kelle töö ja looming on täna aitamas kaasa Eesti kuvandile maailmas," selgitab lossis õhtut juhtinud Mart Sander preemia eesmärki.

"Sel aastal hääletati üksmeelselt Annely Peebo poolt, kelle karjäär Euroopas on tähelepanuväärsem, kui me seda Eestis sageli märkame."

Ordeni andis Annelyle üle mullune ja ühtlasi esimene võitja, Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, rinda kinnitas selle aga Mart Sander. "Annely tunneb alati, et tema juured on sügaval Eestis. Ta tänas kokkutulnuid väga emotsionaalselt; isegi täiskasvanud meestel tõmbas silma niiskeks – rääkimata siis daamidest!" meenutab Mart.

Annely sõitis kohale Viinist

Lisaks ordenile sai ooperitäht veel ühe meeldiva üllatuse: Mart andis Annelyle omatehtud maali lauljatarist. "See lõi mind jalust. Mart juhatas mind sisse, öeldes, et ta pole kunagi ühtegi daami nii palju maalinud kui seda, kes kohe välja astub," räägib naine.

Tõesti, Mart on Annelyt maalinud mitu korda ja sel on oma põhjus. "Mõne aasta eest tegime koos jõulutuuri, minu Bel-Etage’i svingorkester mängis. Siis tuli Annelyl mõte, et teeksime õige väikese lavastuse: mina maaliksin laval kontserdi ajal temast portree," räägib Mart. Kuigi mees kõhkles esiti, viisid nad lõpuks idee ellu.

"Päris keeruline oli – samal ajal pidin laulma, konfereerima ja olin ka orkestri pianist. Ühesõnaga, maalimiseks oli aega väga vähe, mina aga oskan ainult aeglaselt nokitseda. Maalisin kiirelt kuivavate akrüülvärvidega ning iga kontserdi lõpuks oli väike visand valmis, mis läks kohe publiku ette heategevuslikule oksjonile. Kokku maalisin vist kaheksa-üheksa portreed. Lõpuks oli Annely nii käes, et võisin piirjooned kinnisilmi lõuendile kanda."

Kõige selle juures ei jäänud Annelyle mälestuseks muud, kui üks pliiatsiga tehtud visand. Mart ütleb, et on Annelyle lubanud teda kunagi veel maalida ja see lubadus on teda aastaid piinanud. "Kui mind kutsuti auhinnagalat juhtima, siis tundsin kohe, et nüüd on õige aeg see võlg lunastada!"

Sander pani Peebo lõuendile kolme ööga. "Kuna see praegu veel naksub ja tahab paari lakikihti, jätsin selle hetkel Tallinna ning saadan Annelyle postiga järele. Nädalapäevad võivad soovijad seda näha minu galeriis Tõnismäel."

Annely ütleb, et ei osanud maali kingiks oodata. "See tuleb kindlasti minu koju ja saab seal aukoha. See maal on väga suursugune žest meie vana tutvuse, sõpruse ja respekti märgiks. Selles maalis on tunda hinge, armastust ja sügavust. See on südamega tehtud," õhkab metsosopran, kes on Mardiga tuttav juba viimased 25 aastat.