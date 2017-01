Jaamahoones mürtsunud peoga, kus astus üles veel ansambel Laine ja mitu DJd, jäi Anne igati rahule. "Ma pole ammu näinud, et ukse taga on peoruumi pääsemiseks umbes sajameetrine järjekord. Peoruum oli ka äärest ääreni täis," muljetab ta.

"Ma olen igal pool esinenud, aga mitte sellisel üritusel. Paistis, et sinna olid kokku tulnud inimesed, kes teadsid, mida see üritustesari endast kujutab. Kõik olid väga rõõmsad."

ÄGE PIDU: Anne esines reedel Balti jaama hoones pidudesarja «Ennu Ratas» tantsuõhtul. Armastatud laulja astus lavale veidi pärast kella 11 õhtul. Hilisemal kellaajal pole Anne enda sõnul nõus laulma. (Robin Roots)

Esines Balti jaamas teist korda

Anne jaoks on Balti jaam tähendusrikas koht. "Mina mäletan, kui jaamahoones oli linnalähedaste liinide kassa. Olen ju Raplast pärit ja sealt kassast eluaeg pileteid ostnud. Noorena tundus see mulle alati palju suurem, aga kui nüüd lavalt vaatasin, ei olnudki nii suur," sõnab lauljanna, kellele on Balti jaam väga tuttav paik ka tänu hilisematele Moskva-sõitudele.

Kontsertigi ei andnud ta Balti jaamas teps mitte esimest korda. "Seal osas, kus vanasti oli rahvusvaheliste liinide kassa, on firmapidusid peetud. Seega veider Balti jaamas esinemine mu jaoks polnud. Tänapäeval otsivad peokorraldajad ju igasugu uusi kohti, et üllatada," räägib Anne.

Ideed muuta jaamahoone peosaaliks peab lauljanna nutikaks: "Muidugi pole see kontserdisaal, aga retrohõngulise meeleolu loomiseks on see väga hea koht."

Anne paljastab, et üks arusaamatumaid paiku esinemiseks on tema jaoks olnud hoopis telemaja esimene stuudio, kus nüüd vahel asutuste pidusid korraldatakse. "See tundus mulle väga võõras, sest vanasti ei saanud telemajja isegi passi ja lubadega sisse ning sind kontrolliti väga kõvasti. Nüüd aga selgub, et kõik saavad minna sinna pidu pidama."

Balti jaama hoone oli reede hilisõhtul, kui Anne lavale astus, paksult rahvast täis. Nii head peomeeleolu ammu ammu kohanud. (Robin Roots)

Veski tõdeb, et praeguseks on teda esinemiskoha ja -tingimustega raske üllatada, sest ta on üles astunud tõesti igasugu paikades ja oludes. "Talvel on ikka õues lauldud. Ega artist sellest ei vaimustu, aga kui on vastlapäev, siis paned ikka sooja jope selga, sulle puhutakse sooja õhku näkku ja pidu saab peetud. Palju hullem on lavale minna sügisel, kui vihma sajab ja on paha ilm."

Anne räägib, et viimasel ajal antud kontsertidest ongi tema lemmik Balti jaama oma. "Mulle väga meeldis selle peo meeleolu. Ma ei saanudki aru, kust need inimesed kõik kohale tulid ja kuidas see informatsioon üritusest nendeni jõudis."