Tallinna Post uuris 1938. aasta jaanuaris statistikat, et teha kindlaks, kus on naiste valik nii suur, et kurameerimisrindel vähegi agaratel meestel on võimatu üksikuks jääda: "Vanapoistele kõige ihaldatumaks linnaks peaks olema Tallinn, kus arvud näitavad, et 64 740 mehe kohta elab 81 858 naist. Peaaegu sarnane olukord on Pärnus, kus statistiliste andmete järele tuleb 9246 mehe kohta 12 166 naist. Võrdlemisi suur naiste ülekaal on ka Tartus. Mehi elutseb seal 26 020 ja naisi 34 116," kirjutab ajaleht.

Tallinna Post hakkab ometi varsti naisi lohutama, kinnitades, et asjad ei ole sugugi nii hullud nagu numbrid näitavad. Linnades, kus naisi on tublisti rohkem, kui mehi, on selle põhjus lihtne: mehed lahkuvad teise ilma palju varem kui naised. Seetõttu on naiste ülekaalus enamasti süüdi vanemate prouade suur hulk. Arve vaadates selguvat, et parimas abiellumiseas, 25ndates eluaastates, on naisi ja mehi peaaegu võrdselt.

Nii pole vanapoisistaatusest väljumine alati nii lihtne midagi, et väike kuramaaž, ja naisi langeb kui loogu. Siiski pole Tallinna Post punkti pannes optimistlik: "Üldse on väiksemates linnades naiste ülekaal väiksem kui suuremates. Mida suuremaks läheb linn, seda suuremaks läheb ka naiste ülekaal meeste suhtes ja vähenevad mehelesaamise lootused."