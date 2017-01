Homme peab Suurbritannia peaminister Theresa May kaua oodatud kõne, esitlemaks oma valitsuse seisukohti Euroopa Liidust lahkumisest.

Sunday Telegraphi andmeil kavatseb May teatada, et saareriik irdub täielikult ELi siseturust, võtab enda kätte kõik immigratsiooniküsimused, õiguse sõlmida iseseisvalt (vaba)kaubanduslepinguid ja öelda lahti Euroopa kohtuotsustest. Rahandusminister Philip Hammondi sõnul intervjuus ajalehele Welt am Sontag võib Suurbritanniast saada maksuparadiis, kui EL ei ole valmis brittide nõudmisi täitma. "Meil tuleb leida uus majandusmudel," märkis Hammond.