Lähis-Ida rahukonverentsil nõuti palestiinlastele iseseisvust.

Eile Pariisis peetud Lähis-Ida rahukonverentsil hoiatas Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault USA ametisse astuvat presidenti Donald Trumpi, et kui ta peaks proovima Ühendriikide Iisraeli saatkonda Tel Avivist Jeruusalemma viia, siis on sellel äärmiselt tõsised tagajärjed.

Praegugi on suur osa USA diplomaate Iisraelis tööl Jeruusalemma peakonsulaadis ning saatkonna ümberpaigutamine ei nõua algul suurt vaeva, hiljem tuleks küll ehitada uus saatkonnahoone. Kuid prantslaste pahameele äratab eeskätt see, et Jeruusalemma, vähemalt selle idaosa, peavad oma pealinnaks palestiinlased ning nende eestvedamisel eilsel rahukonverentsil heaks kiidetud kahe iseseisva riigi, Iisraeli ning Palestiina loomine võib saatkonna provokatiivse liigutamise tõttu luhta minna. Samas on kolm USA senaatorit juba esitanud seaduseelnõu, millega nõutakse kongressi toetust saatkonna üleviimisele. Trump on teatanud, et ta nimetab suursaadikuks Iisraeli David Friedmani, keda uudisteagentuurid peavad äärmuslaseks ja kes on teatanud, et soovib töötada Iisraeli ajaloolises pealinnas Jeruusalemmas.