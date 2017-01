Endine Suurbritannia luuraja Venemaal Christopher Steele teenis "Donald Trumpi toimiku" koostamisega 200 000 naela, umbes 180 000 eurot, kirjutab Sunday Mirror. Sõbrad arvavad, et ta peab nüüd kogu elu kättemaksu kartes redutama.

53aastane Steele koostas tema äripartneri sõnul osalt isegi tasuta sensatsioonilise 35-leheküljelise ettekande, kus muu hulgas väidetakse, et 2013. aastal veetis USA presidendiks valitud Donald Trump Moskva luksushotelli presidendisviidis aega lõbunaistega, nõudes, et nad voodisse urineeriksid. Samasse voodisse, kus väidetavalt olid oma Moskva-visiidi ajal maganud Barack ja Michelle Obama. Venemaa julgeolekutöötajad olevat kõike seda lindistanud ja filminud, omamaks võimalust Trumpi šantažeerida.

Sõprade kinnitusel müüs Steele oma märgukirju osade kaupa, teenides 12 300 naela nädalas. Tellijaiks olid Trumpi vabariiklikku parteisse kuuluvad mõjuvõimsad vastased, kes otsisid võimalust mustata miljardärist presidendikandidaati. Hiljem maksid paljastuste eest demokraadid ja lõpuks ei olevat saanud Steele enam sentigi, kui loovutas endise Briti Moskva suursaadiku vahendusel materjali vabariiklasest senaatorile John McCainile ja Ühendriikide luureteenistusele. Samas on sõbrad kindlad, et ta koostas oma ettekanded ikkagi raha, mitte idee nimel. Kui internetiportaal BuzzFeed Trumpi toimiku täismahus avaldas ja selle koostaja nimi avalikuks sai, pidi Steele koos perega kiiruga põgenema oma eramust Surrey maakonnas.

"Kui sa oled juhendanud Aleksander Litvinenkot, kes tapeti hiljem polooniumiga, siis on mõistetav, et sa kardad oma elu pärast," ütles Sunday Mirrorile parlamendiliige, ajaloolane ja kirimikirjanik Nigel West, kes oli omal ajal esitlenud oma abikaasale Steele´i kui tõelist James Bondi.

Oxfordi haridusega Steele on abielus ja nelja lapse isa. 2009. aastal salaluureteenistusest lahkunud mees tegutses Moskvas 90aastate alul Briti saatkonna teise sekretäri kattevarjus. Praegu polnud tal enam võimalik Venemaale pääseda ja ta pidi kasutama Trumpi toimiku koostamisel kõikvõimalikke vahendajaid, mistõttu suur osa selles kirjutatust on kahtlase väärtusega. Anonüümne Briti luuretöötaja ütles Sunday Mirrorile, et selles on vaid kaks protsenti tõde. Venemaalt põgenenud endine KGB major Boris Karpitškov ütles samuti, et toimik on kehvapoolne, kuid autoril on selles osas õigus, et Venemaa ilmselt tõesti püüdis juba pikka aega Donald Trumpi USA presidendiks upitada.