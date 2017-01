Robert Galbraithi (pseudonüüm, mida kasutab krimikirjanikuna J. K. Rowling) kolmas Cormoran Strike’i romaan algab nimetu mõrvari meenutusega eelmisel päeval korda saadetud tapatööst ja üksikasjaliku kirjeldusega sealjuures kogetud naudingust. Oma mõtteid ja tundeid jagab maniakk lugejaga raamatulehekülgedel korduvalt, kuid tema isik jääb peaaegu lõpuni tundmatuks.

Eradetektiiv Cormoran Strike’i sari on keerulise süžee, veenvate tegelaskujude ning rikkalike üksikasjadega tänapäeva krimikirjanduse tüüpiline helge näide. Seekordses loos "Kus on kurja kodu?" tegutsevad veelgi hämaramad tegelased kui eelnevais.

Esimesena saame tuttavaks meessoost sarimõrvariga, keda kannustab haiglane arusaam, et naised väiklased, alatud, räpased ja närused. Turtsakad tulehargid, kes kujutavad ette, nagu oleks mehe asi nende tuju üleval hoida. Alles siis, kui naine lamab su ees surnult ja tühjaks kaabitult, on ta muutunud puhtaks ja salapäraseks ning väärib imetlust. Siis on ta täielikult sinu. Roimar võtab elusid lihtsalt tapmislustist, võttes nende kehaliikmeid kaasa kui trofeesid.