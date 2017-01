On aasta 2002. Eesti keskmine palk on 6000 krooni kuus. Mart Laari teine valitsus on vahetumas Siim Kallase valitsuse vastu. Toompeal avatakse Eesti kuulsaim kemps, mille ostuks-ehituseks kulus 2,3 miljonit krooni. Mis on seal 15 aasta jooksul juhtunud?

Esimesed kehakergendajad said Toompeal luksust nautida täpselt 15 aastat tagasi, 2002. aasta 16. jaanuaril. Tõsi, vastavatud tualett valmistas külastajatele toona ehk veidi pettumust. Marmorit meenutav välissein osutus plekiks, kraanist voolav vesi talvel krõbekülmaks. Käimla astronoomiline hind sai avalikuks alles vahetult enne avamist. Linnavõim veeretas teemat kui kuuma kartulit käest kätte. "Kallis välikäimla on fakt, enam pole midagi teha," kortsutas abilinnapea Vladimir Panov kulmu.

Selleks ajaks juba endine linnapea Jüri Mõis oli iroonilisem. "See on hoone, mis jääb Tallinna aastatuhandeteks!" lubas Mõis ja võrdles uut kemmergut Raekoja ja Niguliste kirikuga.

Tualetikabiin maksis tegelikult "ainult" miljon krooni. Sellele lisandusid kabiini ühendamine linna kanalisatsiooniga ja elektrivõrguga, mis kangutas hinna juba poolteisele miljonile. Viimaks oli tarvis korraldada ka haljastustöid ja kindlustada kabiinitagust nõlva ja müüri, mistõttu lisandus sellele veel peaaegu miljon, kokku 2,3 miljonit. Tänases vääringus oleks see 147 000 eurot.