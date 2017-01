Neljapäeval pidi Harju maakohtu Tartu mnt kohtumajas toimuma järelevalveistung. Taotluse esitas OÜ Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp. Selle tingis Kruppi sõnu asjaolu, et tal kui võlausaldajate esindajal tekkis kahtlus, et kohtu kaudu võlakohustustest vabastamist taotlev Väino Pentus püüdis varjata oma tegelikke sissetulekuid.

Martin Krupp ütles kohtus, et Väino Pentus (61) on taotlenud seoses tekkinud kahtlustega kohutustest vabastamise lõpetamist. "Pentus on öelnud, et tema töötasu on miinimumpalk ja peale selle saab ta ka päevarahasid," rääkis Krupp.

"Summad, mida ta on suutnud võlausaldajatele aastas kokku ära maksta, on umbes 40–50 eurot. See näitab, et Väino Pentusel puudub tahe oma kohustusi võlausaldajate ees täita."