Maksutulude erakordselt hea laekumise olukorras on vastutustundetu kulutada rohkem, kui on riigile jõukohane, leiab riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.

Läinud esmaspäeval tegi rahandusministeerium teatavaks eelmise aasta maksutulude laekumise andmed. Maksutulude laekumine on hoolimata väikesest majanduskasvust erakordselt hea ja hea maksude laekumine on kestnud mitu aastat järjest. Aivar Sõerd küsis riigikogu valitsuse infotunnis peaminister Jüri Rataselt, et kas sellises olukorras on õige aeg hakata eelarve alusseadust muutma, selleks, et oleks võimalik riigieelarvet defitsiiti lasta ja taganeda seaduses sätestatud tasakaalureeglist. Sõerd uuris, kust tuleb see kindlus, et sellised head ajad kestavad igavesti ja et maailmamajanduses ei tule tagasilööke ja sellest tulenevalt ei teki olukordi, kus riik on tulevikus sunnitud laenu võtma, et varasemat võlga tagasi maksta ja üha suurenevaid kulusid katta ja juurdevõetud eelarvelisi kohustusi täita. "Sellele praegune võimuliit ei vaevu mõtlema, et tulevikus, kuna maailmamajanduses on üleval suured riskid, võib tekkida olukord, kus maksutulude laekumise juurdekasv on null või koguni miinusmärgiga, aga riigil on ikkagi vaja tagasi maksta varasemat võlga ja katta jooksvaid kulusid," rääkis Sõerd, kelle sõnul ilmselt loodetakse, et ka valitsuste võla laenuintressid püsivad igavesti samasugusel madalal tasemel nagu praegu.

Sõerd märkis, et 2017. aasta riigieelarve on planeeritud 135 miljoni euro suuruse miinusega, miinust on vaja katta laenude ja veel allesolevate reservidega. "Struktuurse tasakaalu reeglist eemaldamine võimaldaks eelarvemiinust tuntavalt suurendada ja tundes natuke eelarve struktuuri ja tutvudes ka koalitsioonileppega, võib öelda, et suurem osa defitsiidi katteks vajaminevast laenust läheks just koalitsiooni juurdetekitatud jooksvate kulude katteks."

Sõerdi sõnul on eelarve struktuurselt tasakaalus, sest majandustsükli mõjuga arvestades on lubatud nominaalne miinus 0,6% SKPst, ehk kuni 135 miljonit eurot.

Sõerdi väitel Ratas infotunnis küsimusele sisuliselt ei vastanud, ütles, et koalitsioonile on eelarvedefitsiit vajalik ja laenu on vaja majanduse ergutamiseks. Peaminister lubas, et jooksvateks kuludeks laenu ei võeta. "Sellele julgen vastu vaielda, me saame tulevikus näha täpselt vastupidist. Me saame sellel teemal tulevikus näha ka avalikkuse suurejoonelist eksitamist," sõnas Sõerd.