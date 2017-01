Serbia hoiatas tillukest naaberriiki Kosovot, et kaitseb oma territooriumi ega loovuta sest tolligi, vahendas BBC.

Kosovo oli pikka aega üks Serbia provints, kuid kuulutas end 2008. aastal iseseisvaks. Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust ning peab seda Serbia koosseisu kuuluvaks Kosovo ja Metohija autonoomseks piirkonnaks.

Serbia president Tomislav Nikolić süüdistas Kosovot sõjaõhutamises, kuna riik ei lubanud üle piiri Serbia rahvusvärvidesse võõbatud rongi, millele oli kirjutatud "Kosovo on osa Serbiast". President teatas, et serblased on valmis oma riigi territooriumi kaitsma.

Vaidlusalune rong sõitis Serbia pealinna Belgradi ja Põhja-Kosovo linna Mitrovica vahel. Mitrovicas elab üsna palju serblasi ja Serbia väitel väljendab vagunite kujundus nende rikast kultuuri.

Kosovo valitsus on juhtunut nimetanud provokatsiooniks. Peaminister Isa Mustafa kinnitas, et rong peeti kinni, kuna Kosovo on iseseisev ega luba enda pinnale okupatsioonisõnumit kandvaid transpordivahendeid.