Amber Heardi ja Johnny Deppi lahutus jõustus, kuid nüüd olevat naine kõrvuni armunud miljardärist tehnoloogiaärimehesse Elon Muski. Esimesed sahinad käisid selle kohta juba suve lõpus, vahendas Daily Mail.

Siis nähti 30-aastast modelli ja temast 15 aastat vanemat ärihiidu koos aega veetmas nii Miamis kui Londonis.

Amber Heard (JEAN-BAPTISTE LACROIX)

Särtsakas blondiin olevat Muskile juba tükk aega huvi pakkunud. Mõlemad osalesid 2013. aastal valminud filmis "Machete Kills". Nad ei puutunud võtete ajal kokku ja Musk olevat palunud lavastaja Robert Rodriguezi neile kohtumine korraldada, kuna Amber olevat väga huvitav naine.

Heard filmis "Machete Kills" (CAP/insight media)

Heard on värskelt vaba ja vallaline. Ta oli poolteist aastat abielus näitleja Johnny Deppiga, kuid andis möödunud aasta mais sisse lahutuse, mis jõustus lõplikult alles nüüd. Sõprade sõnul on kaunitar rõõmus, et lahutus on läbi ning ta on valmis uue armastatuga avalikkuse ette tulema.

Elon Musk (Bobby Yip)

Muskil endal on praegu käsil järjekordne lahutus. Tesla asutaja abiellus 2010. aastal inglannast näitleja Talulah Rileyga. Paar lahutas 2012. aastal, kuid abiellus aasta hiljem uuesti. Möödunud aasta märtsis andis naine uuesti lahutuspaberid sisse.