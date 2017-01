Eelmisel nädalal arutati, kuidas hakata saneerima sellist suurepärast ehitusettevõtet nagu Riito Ehituse AS.

Pikemalt süvenemata Riito Ehituse majanduslikesse probleemidesse on tegu ehitusettevõttega, mis võidab peamiselt avalikke riigihankeid. Nagu Riito Ehituse eelkäija Facio Ehituse puhul tundub ka nüüd, et saatuslikuks on saanud liiga odavate pakkumiste tegemine riigihangetel. Iseenesest võiks ju maksumaksja olla rõõmus, et eelmainitud ehitusettevõtted pakuvad kõige soodsamaid hindasid ja nendel ettevõtetel puuduvad maksuvõlad. (Muide kui ettevõttel on maksuvõlad, siis see riigihankel osaleda ei saa). Aga kes maksab kõige odavamad riigihangetel tehtud ehituspakkumised tegelikult kinni? Kas tegu on mingi eriskummalise äriplaaniga, kus Riito ja Facio teavad, kuidas kõige soodsamalt ehitada, hankeid võita ja kust kõige odavamaid ehitusmaterjale ja töölisi saada? Mina arvan, et see kõik pole siiski nii.

Kui vaadata viimast Riito Ehituse saneerimispalvet (mille firma saatis oma võlausaldajatele) siis selgitas ettevõte, et kui praegu peaks ettevõte pankrotti minema, siis ei saa nad osaleda enam riigihangetel ja alltöövõtjad, kes on nende suurimad võlausaldajad, jäävad üldse ilma rahata. Mida see kõik lihtsas keeles tähendab? Tegelikult on asi tehtud kavalalt, kui mitte öelda kurikavalalt, sest antud ettevõtted, mis neid riigihankeid võidavad jätavad alltöövõtjatele lihtsalt maksmata. Lepinguliselt tundub muidugi kõik korrektne, aga tavaline vanamoodne õiglustunne on saanud tugeva hoobi, sest meie riigis eksisteerivad ehitusettevõtted, mis võidavad riigihankeid, maksavad makse, aga ei suuda ehitajatele ja materjali tarnijatele maksta.