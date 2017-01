Aina rohkematel lapsevanematel on tarvis lapsed ebatavaliseks tööajaks hoiule anda. Samal ajal on hoiuvõimalusi aegamööda hoopis vähemaks jäänud.

Poolteise aasta eest avaldas Tartu ülikool uuringu, mille kohaselt on enam kui veerandil Eesti lastevanematest probleeme lasteaiakoha saamise või valikuga. Lapse kasvades kasvavad ka probleemid. Kolme-aastaste ja vanemate laste vanematest 36% suurendaks oma töökoormust, kui leiaks sobiva lasteaiakoha. Ligi kümnendik (Ida- ja Lääne-Virumaal ning Pärnus lausa viiendik) Eesti lapsevanematest ei ole sobiva lastehoiukoha pärast saanud üldse tööle või kooli minna.

Suuresti tundub probleem olevat selles, et lasteaiakohti küll on, aga nende lahtiolekuajad ei pruugi lihtsalt lapsevanematele sobida. Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta viitab, et tegelikult on aegamööda selliseid töökohti pigem juurde tulnud. "Et probleem on kasvav, näitab kas või juba see, kui palju oli õhtuti avatud kohti näiteks 20 aastat tagasi ja kui palju on praegu," selgitab Pakosta.