Ahistav jälitamine muutub peagi eraldi kuriteoks.

Ahistamine, mille all kannatavad peamiselt naised, keda nende endised kaaslased jälitavad, on tekitanud seadusesilmale aastaid peavalu. Kui just elu kallale ei kiputa, ühtki head lahendust polegi. Praegu on olukord paranemas ja varsti võib ahistava jälitamise eest kriminaalkaristuse saada.

Elis ja Villu kohtuvad juhuslikult ühiste tuttavate kaudu. Pärast pool aastat kestnud tutvust muutub suhe tõsisemaks. Elis küll märkab, et mees on vahetevahel põhjuseta tujukas, kuid jätab selle tähelepanuta. "Kõik muu oli ju hästi," toob ta põhjenduseks.

Tutvusest on möödas poolteist aasta, kui Elis täheldab Villu liigset huvi naise tegemiste vastu. "Kellega ma räägin, miks ma räägin, millest ma räägin – selle kõik pidin talle alati ette kandma. Et mul midagi varjata polnud, rääkisingi, kuid nii, kui ta kuulis, et olen päeva jooksul suhelnud ka mõne meessoost isikuga, läks ta põlema."