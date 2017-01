Haldusreformi lõpuleviimine koos maavalitsuste kaotamisega on Jüri Ratase juhitava valitsuse üks samm inimväärsema Eesti suunas. Eesti inimesed ei kannata oodata, sest majandusprobleemid vajavad lahendamist nüüd ja kohe. Inimeste elatustaseme tõus on maavalitsuste taga kinni ning just haldusreformi lõpuleviimine annaks meie majandusele kriitilise hoo ja energia ning muudaks inimesed rikkamaks. Kuidas? Tänases Eestis näeme bürokraatia vohamist ja võim on liigselt ametnike kätte koondunud. See piirab, ei lase elada, kulutab mõttetult avaliku sektori raha, on kodanikele eemaletõukav ja on kui veskikivi meie ühiskonna arengu kaelas. Võitlus bürokraatia vastu, maavalitsuste kaotamine ja haldusreformi läbiviimine ei tähenda hooliva ja tugeva riigi kaotamist. See tähendab inimvaenuliku bürokraatiariigi inimsõbralikumaks muutmist. Midagi ei jää avaliku sektori poolt edaspidi tegemata – kõik saab tehtud ja rohkemgi veel. Kuid inimesi ärritav ametkondlikkus asendub hooliva avaliku sektori toega inimeste igapäevasele tegevusele.

Haldusreformi lõpuleviimine eeldab meie avaliku sektori tõsist, tugevat ja põhjalikku läbiraputamist, see ei saa olema kerge ülesanne. Riigihalduse minister Mihhail Korb vajab selleks korralikku seljatagust ja rahvas peaks talle selle andma. See tähendab, et esiplaanile tuleks seada meie kõigi huvid ja Eesti areng pikemas perspektiivis, tagaplaanile jätma oma isiklikud mured ja huvid. Täiesti vastuvõetamatu on olukord, kus osa vallajuhte teevad oma ametikohtade säilitamise eesmärgil kohalike omavalitsuste elanike hulgas propagandat liitumiste vastu. Siis on ju hea hiljem seletada, et inimesed ei pooldagi liitumist.

Õiged ei ole ka maavalitsuste enesekaitseoperatsioonid, mida me täna veel massiliselt ei näe, kuid mis ilmselt tulemata ei jää. Maavalitsuste juhtkonnad tahavad säilitada soojad kohad ja ametnikud vatiga vooderdatud positsioonid. Eraettevõtluses euro-euro haaval omale palga väljateenimine, seda eriti maapiirkonnas, on ametniku sotsiaalselt hellitatud tööstiili kõrval justkui õudusunenägu. Valitsuse poliitkonkurentidel kuuleme varsti arvatavasti hulgaliselt näiteid, kuidas maavalitsuste kaotamine meie elu tuksi keerama hakkab. Segadust on juba palju tekkinud ja tekib veelgi juurde, kuid tänase valitsuse poolt vaadates on kõik kenasti kontrolli all. 26. jaanuariks peab riigihalduse minister esitama kava maavalitsuste kaotamiseks. Selle kava vundament on loomulikult ammu paigas ja lihvimist vajavad veel vaid detailid. Maavalitsuste ülesanded jaotatakse omavalitsuste ja keskvõimu vahel. Omavalitsused saavad juurde kohustusi, kuid samas kasvab ka nende mõju kohalike asjade otsustamisel. Kohalikku elu rohkem korraldada suutev omavalitsus suudab valdu ja linnu muuta ka ettevõtjasõbralikumaks, pakkuda kõrgemat elukvaliteeti ja olla vähem bürokraatlik.