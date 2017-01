Kui mullu tabas politsei esimese kuue kuuga autoroolist 1455 kriminaalses joobes juhti ja neist suisa veerandil oli kehtiv karistus sama kuriteo eest, on kerge tekkima mulje, et roolijoodikut määratavad karistused ei heiduta. Justiitsminister Urmas Reinsalu ettepanek muuta karistusseadustikku nii, et kõik üle 1,5promillise joobega teist korda roolist tabatud läheksid vähemalt viieks päevaks trellide taha, võiks vastata kõigi nende õiglustundele, kes karmikäelisemat õigusmõistmist nõuavad.

Ometi on põhjust küsida, kas selle käe pigistus ei või olla nii tugev, et lämmatab kohtuvõimu. Just seda pelgavad kohtunikud ja juristid, kelle sõnul piirab seadus, mis näeb võrrandina ette, et kui pannakse toime selline rikkumine, peab järgnema vältimatult just see karistus, kohtute kaalutlusõigust. Väitele, et seni on kohtud roolijoodikuid siidkinnastes kohelnud, võib küll leida üksikuid kinnitavaid näiteid – seda enam, et õiglustunnet eriti teravalt riivanud juhtumid liiga leebetest karistustest jäävad paremini meelde –, aga statistikat, mis näitaks, kas võimalust määrata šokivangistust on kohtud seni piisavalt kasutanud, ei ole.

Mõistmaks, kui oluline on kaalutlusõigus, ei pea olema kohtunik: vaevalt on palju neid, kes arvavad, et kehtiva karistusega inimene, kes istub pärast kodust pidu rooli selleks, et naabri jaoks paar meetrit oma autot nihutada, väärib vangiminekut samal määral nagu see, kelle jaoks külateedel kihutamine pärast viinavõttu on argipäev.

Küll ei tähenda see, et ministri initsiatiivile tuleks kohe vesi peale tõmmata. Ei peaks – ettepanekute seast leiab paljugi tervitatavat, näiteks alkovõrud neile, kellele vangistuse asemel piisaks käitumiskontrollist alkoholi tarvitamise keeluga, ja võimaluse määrata karmimad karistused õnnetuspaigast põgenejatele. Just karistusmeetmete paljusus, mitmekülgsus ja võimalus neid omavahel kombineerida aitab kohtumõistjail määrata õiglase karistuse. Lõpuks on karistuste eesmärk tagada, et rikkumisi ei korduks, mitte pelgalt ühiskondliku karistamiskire rahuldamine, mis võib ministrile tuua küll populismipunkte, ent ei pruugi teha meie elu tegelikult turvalisemaks.