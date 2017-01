Vähi pärast jalast ilma jäänud naine tegi oma ihuliikmele Instagrami, vahendas BBC Newsbeat.

25-aastasel ameeriklannal Kristi Loyallil dianoositi haruldane vähivorm, mis nõudis tema parema jala amputeerimist. Naisel oli alguses raske olukorraga leppida, kuid siis otsustas ta õnnetuse naljaks pöörata. Ta palus pärast operatsiooni jala endale tagasi ja lasi selle luud kenasti ära puhastada ning traadikestega kokku ühendada.

Nüüd elab jalg oma elu Instagramis, kus see poseerib tihti looduskaunites kohtades või koos mõne lemmikloomaga.

Kristi kinnitusel pole tal reisimiseks kuigi palju raha ja seetõttu kannab ta jalga kingakarbiga seljakoti sees kaasas. Midagi ägedat nähes teeb ta sellest koos jalaga pilti.

Naise lemmikfoto on see, kus jalaluud on kõrvuti tema koeraga. Penile pakkuvat luud suurt huvi ja kui need lauale vedelema jätta, üritab ta need endale näpata.