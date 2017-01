Pariisi võimud andsid teada, et linna ühe olulisema sümboli - Eiffeli torni - renoveerimiseks kulutatakse lähiaastatel 300 miljonit eurot, vahendas Guardian.

Renoveerimisprojekt kestab 15 aastat ja selle jooksul peaks paranema nii torni külastajate turvalisus kui vähenema piletijärjekord. Abilinnapea Jean-François Martins ütles, et pool rahast on plaanis kulutada torni renoveerimiseks. Näiteks plaanitakse rajada uued liftid ja uuendatakse torni valgustust.

Linnapea Anne Hildago kinnitas, et Eiffeli torn on üks turistide lemmikpaikadest ja selle olukord peab paranema. Kindlasti on üks põhjus ka see, et Pariis taotleb endale 2024. aasta olümpiamängude korraldamisõigust ja soovib samal aastal korraldada ka maailmanäituse.

Siiani kulutab Pariis torni korrashoiuks igal aastal ligi 14 miljonit eurot.