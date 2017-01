Kuninganna Elizabeth II käis täna hommikul jälle jumalateenistusel. See oli alles teine kord, kui 90-aastane monarh on end tõvevoodist tõusmise järel avalikkuse ees näidanud, vahendas Daily Mail.

Kuninganna ja tema abikaasa prints Philip käisid Flitchami neitsi Maarja kirikus, mis asub nende Sandringhami valduste lähedal.

Kuninganna Elizabeth II ja prints Philip (Tim Rooke/REX)

Kuninganna oli jõulude ja aastavahetuse ajal külmetushaiguse küüsis ning rikkus esimest korda elus õukonnaprotokolli, jättes tavapärasele jõulujumalateenistusele minemata. Samuti loobus ta ka uusaastal kirikusse minekust. Avalikkuse ette ilmus kuninganna alles möödunud pühapäeval toimunud jumalateenistusel.

Elizabeth II on ka anglikaani kiriku pea ja tema lähedaste sõnul on usk on kuningannale väga oluline. Seda suurem rõõm oli tema alamatel teda näha heatujulisena ja kenas violetses kostüümis.