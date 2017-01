Rio olümpia pronksimehe, sõudja Kaspar Taimsoo Facebooki postitus oli telegend Lembitu Kuuse lahkumise järel ehk kõige lühem: "Hr Kuuse, ma tänan."

"Olen näinud, kuidas mõni ajakirjanik on sõudmisega kokku puutuma hakates arenenud ja ala nüansse üha paremini mõistma hakanud. Lembitul pole minu silmis seda perioodi üldse olnud. Ta küsis alati õigeid asju, sportlasena oli meeldiv temale intervjuud anda," ütles Taimsoo Õhtulehele.

Taimsoo üks esimesi kokkupuuteid Kuusega oli 2007. aasta MMil Münchenis. "See oli aeg, kui Jüri ja Tõnu (Jaanson ja Endrekson - toim) suuri tegusid tegid. Mina olin noore poisina neljapaadis esimest korda täiskasvanute suurvõistlusel. Olin aastaid telerist kuulanud Lembitu Kuuse suusareportaaže. Siis nägin, et tema on ka Münchenis ja mõtlesin: nii kõva mees on siia MMile kaasa pandud! Ma ei teadnud siis veel, et need asjad käivadki niimoodi."

ETV on aastaid teinud reportaaže sõudmise MMidelt ning Taimsoo on nende aegu alati ise vee peal olnud. Kuid ta teab väga hästi, millest Kuuse rääkinud on: "Oleme olümpiamängude sõitu korduvalt tagantjärele vaadanud. Samamoodi on kõik sõudmisreportaažid üle vaadatud."

Taimsoole on meelde jäänud üks Mustpeade majas toimunud autasustamisõhtu nelja-viie aasta tagant. Lembitu Kuuse oli seal õhtujuht, istus Taimsooga samasse lauda ning siis räägiti vabas õhkkonnas pikemalt.