Vahepeal Ermamaa ja EASi skandaaliga seoses meedia huviorbiiti kerkinud Maria Alajõe pole veel otsustanud, kas kandideerib uuesti riigikogu kantselei direktoriks või mitte.

Alajõe (pildil) selgitab Õhtulehele, et riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb ette riigikogu kantselei direktori valimise avaliku konkurssi korras viieks aastaks. "Minu ametiaeg lõpeb käesoleva aasta 15 juulil, mistõttu on nüüd konkurss välja kuulutatud," lausub ta. "Kindlasti arutan kolleegide ja juhtidega ning kaalun kandideerimise võimalust."

Kuulutuses märgitakse, et kandideerimistähtaeg on 25. jaanuar. Kandidaadilt eeldatakse näiteks magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, soovitavalt õiguse või avaliku halduse erialal. Samuti on vajalik vähemalt viieaastane edukas töökogemus organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimisel. Kantselei direktori põhipalga suurus on vahemikus 3800 – 4500 eurot.

Alajõe märgib, et kantselei jaoks on kaks lähemat aastat seotud tõsiste väljakutsetega. Ta toob välja, et alanud on Eesti 100. aastapäevaga seotud ürituste periood, samuti seisab ees ELi eesistumine.

Alajõe nimi oli ilmselt paljudele tundmatu kuni sügiseni, kui puhkes niinimetatud Ermamaa-skandaal. Alajõe kuulus 2012. aastal EASi juhatusse. Just Alajõe allkirjastas toona OÜ Ermamaale tagasinõude, mis päädis sellega, et Toomas Hendrik Ilves maksis möödunud sügisel algsest 190 392eurosest toetusest tagasi vaid 10 protsenti ehk veidi üle 19 000 euro.