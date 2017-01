Täna hommikul läks ETV eetrisse selle hooaja viimane Eesti disaini esitlev saade "Kapist välja", kus oli sel korral külas lauljanna Liis Lemsalu. Oma garderoobi ja lemmikdisainereid tutvustades rääkis Lemsalu ka elu suurimast moeapsust, mis jäi teismeikka. "Mäletan, kui ma olin puberteedieas ja elasin veel Norras, siis seal oli tohutult popp hästi suurte kosside või tenniste kandmine, millel olid hästi paksud keeled. Mäletan, kui mu isa kogu aeg nokkis, et miks sa käid nende tursapeadega, sa kahetsed seda elu aeg, kui sa hiljem neid pilte vaatad. Nüüd, kui ma tõesti vaatan tagasi sellele ajale, siis ma noh, okei, ma ei kahetse, aga natuke koomiline on küll." Liisi sõnul mõjutab tema tänast riietumisstiili just Norras elatud aeg. "Ma arvan, et väga suur pagas on mul läbi Norra või Skandinaavia meedia, sest kui ma tulin tagasi Eestisse, siis Norra meedia, Norra, Rootsi ja Taani blogid – need on minuga jäänud kuni tänase päevani. Ja mul on täielik rituaal selles suhtes tekkinud, et kui ma tõusen hommikul üles, ma söön, joon kohvi, siis ma teen sinna kõrvale ka kiire ülevaate, mis blogimaailmas toimub."

Kombineerib ja katsetab

Oma suurimaks stiiliikooniks peab Liis modell Erin Wassonit ning ajastutest on lauljatari lemmikuks üheksakümnendad. "Ma armastan seda aega, kui Cindy Crawford tegi neid aeroobikavideosid. Need kõrged trikood ja need suured juuksed ja need lainerid ja kõik see tolleaegne moetööstus ka, kuidas need modellid käisid ja mis stiilid ja disainid ja lõiked olid moes. Mulle meeldis see aeg." Liisi enda riidekapist leiab aga üheksakümnendate trikoode asemel hoopis hulgaliselt kleite. "Pidulikke kleite on mul üpris palju kogunenud, kõige enam vist läbi saamise. Ma olen väga õnnelik inimene, et ma olen päris palju asju ikkagi enda kappi saanud, ma ei ole kõike pidanud ostma," rääkis Lemsalu.