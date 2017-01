Eesti parim rallisõitja Ott Tänak nimetab järelehüüdes telemees Lembitu Kuusele teda oma lemmikuks meediamaailmas.

"Lembitut mäletan juba oma esimestest lapsepõlve mälestustest, kui seisin teleka ees ja elasin kaasa Eesti suusatajatele, see legendaarne hääl ja need kommentaarid ei lähe mul kunagi meelest! Mul oli suur au viimastel aastatel Lempsuga tuttavaks saada ja oli õnn näha, kuidas ta sattus rallivõrku ja kui väga ta seda kõigile fännidele kodumaal nähtavaks teha tahtis. Ta oli kindlasti minu lemmikmees meediamaailmas ja sain teda alati usaldada. Lembitu on legend! Puhka rahus Lemps," kirjutas Tänak oma Facebooki küljel.