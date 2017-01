Mari pöördub õpetaja poole: "Ma kuulsin raadiost, et kuninganna kinkis kuningale poja. Mida see tähendab?"

"See tähendab, et ta sünnitas kuningale poja," selgitab õpetaja.

Mõne päeva pärast jookseb Mari rõõmsalt õpetaja juurde:

"Õpetaja! Mul oli eile sünnipäev."

"See on tore. Kas sulle ka kingiti midagi?"

"Jaa, tädi Juuli sünnitas mulle taksi-

koera."