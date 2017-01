Pead ehk tavalisest rohkem pingutama, et säilitada oma tegevuse endist taset. Keegi võib sulle kaikaid kodaratesse loopida või muul viisil su hoogu maha võtta. Hoia tervist, ära külmeta!

Koostöö võib nüüd olla äärmiselt kasulik. Keegi võib aidata sind või sina teda – eelkõige annate üksteisele uusi ideid. Kuid ka konkurendid on tavalisest leidlikumad ja võivad sulle survet avaldada.

Kaksikud

Tee kokkuvõtteid, loo mingi abistav süsteem. Sul on rohkem püsivust selleks, et saada asjad kindla kontrolli alla. Tervise tasandil võid aga olla ülitundlik ning teha sääsest elevandi.

Vähk

Tugevate energiatega päev! Võta ennast käsile, pane proovile. Nüüd ei tohiks see raske olla, kuna omad piisavalt palju tahtejõudu ja sisemist tugevust. Loobu kõigest sellest, mille aeg on ümber saanud.

Lõvi

Nüüd võiksid keskenduda kõigele sellele, millele sa toetud – mis on selleks vundamendiks, millele sa oled rajanud oma elu hoone. Õige hetk selle vundamendi tugevdamiseks ja kindlustamiseks.

Neitsi

Suurepärane hetk selleks, et millessegi tõsiselt süveneda – olgu selleks siis mingi tööülesanne või mingi teema, mis sind huvitama on hakanud. Sul on silma oluliste detailide märkamiseks.

Kaalud

Veenuse-Pluuto sekstiil soosib alustamist millegi sellisega, mis sulle tõeliselt rõõmu ja naudingut pakub. Võiksid täna ühineda mingi klubi, seltsi või kasvõi laulukooriga (kui jumal sulle muidugi lauluhäält on andnud).

Skorpion

Öösel kell 0.09 jõudis Kuu Skorpionisse. Võiksid mõned seigad oma minevikust üle vaadata ja ehk muuta veidi oma suhtumist. Sest just täna on võimalik möödanikku uues valguses näha.

Ambur

Sul võib olla tunne, et sa pole millestki olulisest teadlik. Suhete tasandil hoia selget ja konkreetset joont, ära jäta oma jutus otsi lahti! Väga tähtsaid otsuseid ei ole hetkel mõttekas vastu võtta.

Kaljukits

Valitsev planeetide seis paneb sind tuleviku pärast muretsema. Parem otsi üles mõni möllumees ja mine temaga õhtul pubisse mõnusasti aega veetma. Lõõgastu ja lase oma lipsusõlm lõdvaks!

Veevalaja

Ajalõigu mustris on sinu jaoks palju mitmesuguseid võimalusi, mida sa peaksid ära kasutama. Sul on nüüd võimalik teha edusamme ükskõik millises liinis.

Kalad