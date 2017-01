Kaksikud

Päevane aeg soosib koduseid majapidamistöid, koristamist, kraamimist jne. Ent hilisõhtu ja öö vastu pühapäeva võivad luua keerulisi olukordi, segadusi, intriige. Ettevaatust nii pättide kui loomadega!

Vähk

Hea päev naistele, kes suudavad nüüd oma sarmiga nii mõnegi meesolevuse oma pilli järgi tantsima panna. Samas võivad paljud Kaalud olla ülemäära mõjutatavad ega suuda konkreetset otsust vastu võtta.

Lõvi

Täna on see päev, mil võiksid oma perele ja lähedastele suuremat tähelepanu pöörata – just selles mõttes, et teeksid koos nendega midagi sellist, mida sa varem pole teinud. Ka looduses oleks kasulik viibida.

Neitsi

Tunned end tervikliku isiksusena. Suudad nautida nii oma keha kui ka mõtteid – see kõik muudab sind väga loominguliseks ja efektiivseks. Su energia voolab vabalt, ilma takistusteta.

Kaalud

Endiselt soosib aeg kõike seda, mis sulle meeldib ja täit naudingut pakub. Hilisõhtul ja öösel tasuks siiski olla ettevaatlik avalikes kohtades ja mitte luua kergemeelseid suhteid võõraste tüüpidega.

Skorpion

Kuu liigub Skorpionis ja moodustab alates hilisõhtust ühenduse Skorpionis oleva Lilitiga. Seega tasuks pidutsedes olla ettevaatlik ja säilitada enesekontroll. Halval juhul võid olla mürgises tujus.

Ambur

Sul tuleks suhetes teistega olla ettevaatlikum ja ka taktitundelisem. Keegi, kellega sa nüüd tegemist teed, ei pruugi olla aus ning võib kalduda sind enese huvides ära kasutama.

Kaljukits

Igati sobilik päev sõprade ja tuttavatega suhtlemiseks, samuti mingi klubi, seltsi või partei liikmeks astumiseks. Sinu ja mingi seltskonna vahel on selline energia, mis tõotab edaspidi püsivat koostööd.

Veevalaja

Võiksid suuremat tähelepanu pöörata oma perekondlikele kohustustele. Kas kodus on kõik vajalikud asjad tehtud? Oled sa oma perega ikka südame kaudu kontaktis?

Kalad