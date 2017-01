Kohtumised teistega on inspireerivad. Kui trehvad sobiva isikuga, võib sinu ja kellegi vahel elekter särisema hakata. Samas on sul hetkel vilets rutiinitaluvus, mistõttu tuim töö rikub tuju.

Kaksikud

Päeva mõjud toovad paljudki võimalused sulle lähemale – ole vaid ise valmis nendest kinni haarama! Seis on soodne ka suuremate muudatuste tegemiseks või muudatuste planeerimiseks.

Vähk

Kui sul on olnud probleeme tervisega, siis nüüd tasuks midagi olukorra parandamiseks ette võtta. Hea päev nii ravikuuri alustamiseks kui ka näiteks suitsetamise mahajätmiseks.

Lõvi

Kõik rahade, omandi ja omamisega seotud riskid tuleks välistada. Ka keerulise tehnika ost pole soovitav. Liikluses tasuks olla äärmiselt ettevaatlik! Kasulik oleks mõtiskleda elu püsiväärtuste üle.

Neitsi

Asjalik päev, mil korra loomine edeneb tavalisest paremini. Seega püüa midagi konkreetset ära teha. Täna alguse saanud asjad on püsiva iseloomuga. Uued tutvused ei ole soovitavad.

Kaalud

Kui sinu tööks on rääkimine - siis hetkel on mainitud tegevus eriti viljakas. Vajaduse korral voolab su jutt niisuguses tempos, et inimestel on raskusi su peadpööritavate mõttekäikude jälgimisega.

Skorpion

Kuu liigub kuni kella 12.45-ni veel Skorpionis. Aeg nõuab detailidesse süvenemist, ent sina pole sellest võimalusest kaugeltki vaimustatud. Üritad hoopis leida mõnusat äraolemist – mugavused tunduvad sulle praegu eriti olulised.

Ambur

12.45 – Kuu Amburis. Sulle tundub, et mitte millegi peale ei saa lõpuni kindel olla. Ent samas muudab planeetide asetus sind äärmiselt seksuaalseks ja külgetõmbavaks. Eriti puudutab see õrnema soo esindajaid.

Kaljukits

Esile tõusevad alateadvusse kogunenud pinged ning pika aja jooksul mahasurutud probleemid. Ent samas on hea võimalus ka nendest kompleksidest vabanemiseks. 21.48 – Kuu Amburis.

Veevalaja

Pead arvatavasti oma tähelepanu ja tegevust mitme eri asja vahel jagama. Võimalik, et sul on hetkel mitu erinevat ettevõtmist käsil ning seetõttu raske otsustada, milline neist tuleks tahaplaanile jätta.

Kalad