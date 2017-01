Paljud on arvanud, et ta oli hästi naeruhimuline ja mõnedes asjades pealiskaudne, kuigi on selge, et mitte suusatamises, aga ta oli hämmastavalt teist vestlejat arendav inimene."

Kuuse meenutab Pressile ka ühte teist meie seast lahkunud legendaarset spordiajakirjanikku. "Nüüd teades, kui läbi ta omadega oli ja kuidas püüdis viimase hetkeni sillal püsida, siis paratamatult tõmban paralleele Toomas Ubaga, kellega veel Sidney olümpial mõni kuu enne tema surma koos tööd tegin."

Lembitu Kuuse (Tiina Kõrtsini)

Pressi arvates teenis Kuuse sportlastelt ka ühe kõrgeima võimaliku tunnustuse, mille üks spordiajakirjanik võib saada. "Ma ei usu, et meil oleks üldse teist spordiajakirjanikku, keda peaksid omaks ja austaksid sellises koguses maailma tippsportlasi. See tähendab, et praktiliselt kogu maailma suusaeliit.

Kui näeme, et keegi läheb mikrofoniga sportlase juurde ja paneb käe talle õlale, siis see on tavaline. Kui aga sportlane hakkab ise lehemehega rääkima, siis see on üks suurimaid tunnustusi, kuhu oma töös jõuda. See on austus oma ala armastaja vastu.

Ma ei tea ühtegi sportlast, kes ei oleks seda teinud. Kõik – norrakad, rootslased, soomlased, ameeriklased. Ta oli niivõrd asjatundja, et temale antud intervjuu jäi andjale endale meelde."

Kuidas jääb aga Kuuse endisele kolleegile meelde?

"Ta oli sädelev isiksus. Soe ja sädelev. Meid seob seenemajandus ka. Meil on mõlemal ulatuslikud seenevarud, ma ei ole enda omadega nii palju tegelenud," muheleb mees.