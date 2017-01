"Ma olen kodus, ma ei ole enam Maarjamõisa haiglas, ma olen olemas," rõõmustab spordireporter Lembitu Kuuse. "Kohati on päris häid päevi ja perioode, nii et ma saan tegutseda päris lahedalt ja ei saa väga nuriseda. Ühesõnaga – üritan teha kõik, mis minu võimuses ja mitte ära rikkuda arstide head tööd."

Vahetult enne lennuki starti suveolümpiamängudele Rio de Janeirosse pidi usin spordikommentaator vastiku põletiku pärast koju jääma. Hiljuti käänas ta ennast telemaja kohvikus – sealjuures asja ees teist taga kandikul olevaid nõusid päästes – pikali, nii et reieluu puru.

(Ardo Kaljuvee / Kroonika)

Mees viidi mitmeks nädalaks Tartusse Maarjamõisa. Päev pärast haiglast naasmist intervjueeris ta oma Viimsi kodus juba Ott Tänakut.

Kui Õhtuleht Kuusele helistab, korraldab mees öösel ümber kukkunud jõulukuuse taaspüstitamistöid ja edastab reportaaži nagu muiste: "Kõik oli ilusti ehitud, ilus kuusk sai, pagana päralt! Aga öösel käis igavene mätakas, tead. Nüüd me oleme natuke hädas, kõik kiirreageerimise väed tormasid kohale. Aga no mis sa teed. Kuule, helista tund aega hiljem."

Tund aega hiljem sündis järgmine jutuajamine.

Kuusk on püsti?

Püsti, kujutad ette! Milliste metsikute jõupingutustega ja naise vägitööga, aga tohutu päevavõit. Ei, see oli tore! Ei saa, tead, muidu ei saa päeval rahu ja ma ütlen, et meil on niisugune traditsioon, et ei ole olnud Kuusel ilma kuuseta seda jõulu-värki. Juba hulka aega, jah, on see elu käinud nii. Lapsed ja lapselapsed tulevad ja ikka ollakse sellega harjunud, et kuusk peab olema.

Anna andeks, et ma küsin, aga kuidas sul läheb?

(Pikk vaikus)

No asja tegi hulluks see, et ma lisaks kõigele suutsin siin reieluumurru saada.

Kukkusid lihtsalt keset telemaja sööklat maha?

No omaenda lollus, täiesti, ei oska mitte midagi enda õigustuseks kosta, täiesti loll lugu, rumal lugu. Elus ikka vahel suhteliselt osav inimene oldud, aga näe, vaata, mis juhtus, jah. Ja see muidugi tegi asja märksa halvemaks. See aeglustas kõiki protsesse ja see oli väga halb. Mul olid siin ikka natukese teistsugused plaanid, aga no ega midagi teha ole.

Aga mis sest enam, see on juba unustatud lugu, nüüd tuleb uute asjadega võidelda ja katsume nendega hakkama saada.

Ma siin natukese, jah, ebameeldivate asjadega pean tegelema, aga nüüd võtan ma tasa ja targu. Ma kindla peale hindasin oma võimalusi ja oma võimeid vahepeal üle. Nüüd ma seda enam ei tee, nüüd ma hoian natuke tagasihoidlikumat ja madalamat profiili.

Ühesõnaga – ega lugu kõige parem ole, jah. See tähendab seda, et ega ma ikkagi suurt tööd hetkel teha kannata. Praegu lihtsalt vist ei käi jõud üle.

Aga sa naased meie telekasse kevadel, eks?

Tead, ma ei julge konkreetset kuupäeva lubada. Kana kaagutab kah pärast seda, kui muna on munetud. Aga ma pean tulema tagasi, see on minu enda huvides. Tohtrid, naine, pere ja sõbrad teevad, mis on nende võimuses ja ma arvan, et eks me kamba peale saame… noh, midagi ikka saab, ma usun, kindlasti, ega see asi nüüd nõnna hull kah ole. Ei no, kussa kuramus, muidugi!

Pärast kehva kukkumist käid sa ikka omal jalgel? Mis sest, et kargu abil?

Jaa-jaa-jaa-jaa, ma olen kargumees.

Nelikvedu?

(Naerab.) Jah, täielik WRC! See reieluumurd muidugi natuke piiras minu liikumisvõimet, mul oli vahepeal juba suhteliselt normaalne seisund, aga, kurivaim, see rikkus palju ilusaid asju ja plaane ära, aga mis sa teed, ega siin midagi teha ole.