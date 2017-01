Maanteeinfokeskus teatab, et pärastlõunal on sõidetavus riigiteedel hea, ent nullilähedaste temperatuuride tõttu on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Täna päeval on õhutemperatuur üle Eesti olnud valdavalt plusskraadide juures, õhtupoole aga on kõikjal temperatuur langenud ning ööseks lubatakse kuni viis külmakraadi.

Kui päevased plusskraadid sulatasid teid, siis õhtused miinuskraadid toovad kaasa jäiteohu. Paiguti võib olla ka udu.

Politsei ja maanteeamet paluvad liikluses olla ettevaatlikud ning hoida tavapärasemast suuremat pikivahet. Suurem pikivahe ja väiksem sõidukiirus annavad ohuolukorra tekkimisel hädavajalikku lisaaega reageerimiseks.

Riigi ilmateenistuse prognooside kohaselt sajab õhtul kohati vähest lund, saartel ja rannikul ka vähest vihma.