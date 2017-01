Hiljuti postitas üks Padovas asuva Hiina restorani teenindaja sotsiaalmeediasse pildi, millel näha mädanevad jalad sinises kausis. Foto juurde kirjutas mees, et just siit on pärit liha roas, mille ta äsja klientidele serveeris.

Põhja-Itaalia väikelinna restoranis tehtud pildil olevaid jalgu peetakse inimjalgadeks, mida pakuti Sloveenia turistidele. Nimelt olid sloveenid tellinud Hiina delikatessrooga – karukäppasid.

Teenindaja aga väidab oma piltpostituse juures, et need on siiski karukäpad, mis läksid sloveenide toidulauale. Fotot nähes otsustas kohalik püsikunde sellest võimudele teada anda, kirjutab Daily Mail.