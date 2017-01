Eile, 13. jaanuari õhtul Lagedi-Aruküla-Peningi maanteel nelja kannatanuga raske liiklusõnnetuse põhjustanud 69aastane Kalvi võeti täna Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel Harju maakohtu poolt vahi alla.

Esialgsetel andmetel kaldus sõiduk Audi mööda Lagedi-Aruküla-Peningi maantee 13. kilomeetril vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu sõitvate sõidukitega Peugeot ning Toyota Hilux.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rainer Amur täpsustas, et vahi alla võetud mehel on varasemast kehtiv karistus purjuspäi auto juhtimise eest ning ka eile liiklusõnnetuse põhjustamise järgselt tuvastati tal kriminaalne joove.



„Arvestades, et mees pole oma varasemast eksimusest järeldusi teinud ega mõistnud millist ohtu kaasliiklejatele tema käitumine kujutab ja istus taas purjus peaga autorooli ning põhjustas raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse, pidas prokuratuur vajalikuks taotleda Kalvi vahistamist,“ selgitas Amur.

Neljast kannatanust kaks on käesoleval ajal haiglas üliraskes seisundis.



Põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmas Tuisk soovib liiklusõnnetuses kannatada saanutele kiiret paranemist. „Kurb, et on jätkuvalt inimesi, kes ei mõista, et alkoholijoobes sõiduki juhtimine pole mingil juhul lubatud. Joobes autojuhi reaktsioonikiirus on pea olematu ja selline juht mängib enda ning teiste kaasliiklejate elu ja tervisega.“